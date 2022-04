"Nos tocará irnos del país caminando si gana Petro": María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal sostuvo un debate con uno de sus contrapartes del Pacto Histórico, Roy Barreras. En este, la congresista se refirió principalmente a Gustavo Petro y su firma en una notaría de un documento donde promete no expropiar nada si llega a ser presidente.

"Ese es un viejo truco. Castro decía que no era comunista, además lo decía en inglés para hablarle a los gringos. Chávez decía que no era comunista, que él no iba a expropiar. Personajes como Petro, con características típicas del comunista que es mitómano, narcisista, megalómano, cuando llegan al poder se terminan de enloquecer", sostuvo la senadora en el diálogo con la Revista Semana.

Además, Cabal indicó que cuando un comunista llega al poder, "solo produce miseria, destrucción y muerte. Ese es el único legado que ha dejado su doctrina".

"Todo aquel que cree que como Estado puede dirigirle la vida al individuo, simplemente es un incapaz que no ha podido ni dirigir la suya propia", remarcó la congresista.

Cabal preve lo que le espera a Colombia si gana Petro

Por otro lado, la senadora criticó el acto de Petro en la notaría donde firmó que no iba a expropiar a nadie ni nada en una eventual presidencia.

"Como si las notarías obligaran. Alguien me dijo que Enrique Peña Nieto, expresidente de México, había firmado más de 260 promesas en notaría, y logró cumplir 40. Igual eso no tiene ningún efecto. Lo que tratan es de confundir", remarcó Cabal.

Además, la senadora indicó que "hay que alistar los tenis si queda Gustavo Petro (como presidente), porque nos tocará irnos caminando no sé para que país".

"Pero no va a ganar. Por fortuna son más las mentes lúcidas y amantes de la libertad que conocen la falsedad de las mentes revolucionarias y las falsas promesas", puntualizó.