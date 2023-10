“Es grave que las disidencias estén en la apertura de la jornada electoral”: Mindefensa

Luego de conocerse que supuestamente las autoridades electorales del país invitaron a miembros de las disidencias de las Farc al acto protocolario de la apertura de las votaciones del próximo domingo 29 de octubre en Colombia, el Gobierno Nacional se ha pronunciado mediante el presidente de la República, Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Exhorto a los delegados del Gobierno que participan en la Mesa de Diálogo [con el EMC], a que examinen cómo ha sido este este proceso, que asuman las competencias que les correspondan, que no actúen legitimando una fuerza que en este momento es ilegítima (…) ¿Qué tiene que hacer el Estado Mayor Central como observador electoral? Yo creo que ya estos son excesos inaceptables”.

Así lo subrayó el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, ante el comunicado suscrito por el coordinador de la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz y el jefe de la delegación del EMC de las Farc, que da a conocer que los integrantes del EMC, “en pleno y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país”.

“Me parece realmente muy grave. Me parece que la Mesa de Diálogo debe ocupar los espacios que le corresponden. Ellos están en un proceso de negociación, en una discusión sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con esa organización ilegal, pero en esto ya se le está dando un papel que no le corresponde”, sostuvo el ministro Velásquez.

“El Estado Mayor Central es una organización ilegal, el solo establecimiento de la Mesa de Diálogos, parecería indicar que están en búsqueda de una salida negociada. Pero de ahí, a que, según se lee en el comunicado, autoridades electorales los inviten como si fueran parte del Estado o que fueran una organización legal, yo creo que es muy grave”.

Ante el cuestionamiento de que fuera una decisión espontánea y unilateral del negociador, el ministro recalcó que desaprueba la presencia de los delegados del Gobierno, en Popayán, el domingo.

“Me parece que es grave que asuman, además, competencias que no les correspondan. Sé que con la mejor buena fe que, con los mejores propósitos, porque conozco al doctor Camilo González, sé de su vocación de paz, de su dedicación, de su sacrificio, de su entrega, y que él, precisamente en una búsqueda de mejorar esta situación, de que el proceso de paz sea efectivo, haya acordado como aparece en ese comunicado, pero me parece que es una decisión equivocada, que no puede mantenerse, y que, por lo tanto, insisto, mi petición es que no se lleve a cabo esa presencia de la mesa de diálogo, y que si el registrador o autoridades electorales, como dice en el comunicado, hicieron la invitación, pues que la revoquen”.

“En cuanto a la permanencia del Ejército, no es usual que en cascos urbanos permanezcan las Fuerzas Militares, están mucho más en controles en áreas rurales. Lo que sí tenemos definido es que tendrá que haber autoridad de Fuerza Pública dentro del casco urbano”, dijo Velásquez.