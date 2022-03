Los partidos políticos que se quedaron sin curul en el Congreso de la República

De acuerdo con el boletín 69 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 112.241 mesas informadas, estos son los partidos políticos que se quedaron sin un cupo en el Senado de la República.

Con 439.596 votos, que representan el 2.70% del total de votos registrados, el partido Fuerza Ciudadana no alcanzo el umbral establecido del 3%, y se quedó sin curules en el Senado de la República. El partido encabezado por el periodista Hollman Morris y el profesor Gilberto Tobón, fue uno de los grandes perdedores de la jornada, y recibió el cuestionamiento de Gustavo Petro, quien le recordó al partido que, de haberse unido al Pacto Histórico, habría alcanzado algún escaño dentro de la rama legislativa.

El partido, fundado por Luis Carlos Galán Sarmiento, volvió hace poco tiempo a la contienda electoral pero no logró un puesto dentro del Senado. La lista, que lideraba Mabel Lara, obtuvo 329.756 votos, es decir, 2.02% del umbral. La periodista se pronunció en sus redes sociales afirmando que, pese a los resultados, se siente satisfecha con la campaña que realizó en compañía de Juan Manuel Galán, quien también fue precandidato de la Coalición Centro esperanza.

El primer movimiento político femenino de Colombia, fundado en Antioquia, tampoco alcanzó un puesto en el Senado, pues obtuvo 108.761 votos, equivalentes al 0,66% del umbral electoral. Su lista cerrada estaba conformada por 11 mujeres y 5 hombres, y era liderada por Elizabeth Castillo Giraldo, historiadora y especialista en estudios urbanos.

Fundado en la Costa Caribe, el movimiento integrado por profesionales de la salud obtuvo uno de los más bajos resultados en la jornada electoral. Recibió 51.781 votos, alcanzando solo el 0,31% del umbral. La lista estuvo liderada por Carolina McCormick; Wilder Castiblanco, médico ginecobstetra, y Luis Fernando Meza.

El movimiento Gente nueva, impulsado por un sector de empresarios del agro, el turismo y los sectores industriales y comerciantes, se quedó sin una curul en el Senado al obtener 34.297 votos, el 0,21% del umbral. Su lista estaba liderada por el abogado Luis Eduardo de la Hoz, y le seguían Édgar Saldarriaga y César Barrera.

El partido que surgió como resultado de brindar participación política a las Farc, en el marco del proceso de paz desarrollado durante la presidencia de Juan Manuel Santos, consiguió 31.116 votos, el 0,19% del umbral. Sin embargo, por la condición especial con la que cuenta la colectividad, le corresponden obligatoriamente cinco curules dentro del Senado de la República.

Álvaro Gómez Hurtado fue el fundador de este partido conservador que participó en la jornada y fue liderado por el profesor y empresario José Miguel Santa María. Obtuvo una votación de 29.102, que representa solo el 0,17% del umbral electoral. El líder de la lista se pronunció en su cuenta de Twitter y aseguró que sus resultados son solo el principio, y que continuará en la contienda política.

Aunque los 30.000 votos del @MovSalvacionNal se ven pocos, piensen que no tuvimos anticipos por lo tanto no hubo recursos para hacer la campaña, no tenemos una cuota burocrática y desde el 2006 no se participaba en política.

Las cosas son como son, es un principio y creceremos.