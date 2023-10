Registraduría ya realizó sorteos para designación de jurados de votación

A pesar de las fallas en la plataforma de asignación de jurados de votación, que fueron reconocidas por la Registraduría, sobre las 12:00 del mediodía de este 5 de octubre la entidad informó que ya se llevaron a cabo los sorteos en los municipios zonificados y no zonificados.

Las capacitaciones para quienes sean elegidos iniciarán el próximo 6 de octubre y se extenderán hasta el 27, dos días antes de las elecciones regionales. Estas jornadas serán en el pabellón 1 de Corferias y en la Gran Carpa de Las Américas, situada en Las Américas #36-28. Los ciudadanos deben asistir de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

Registraduría había informado problemas en designación de jurados

Este noticiero conoció un memorando interno enviado a delegados departamentales, registradores distritales, especiales, municipales y coordinadores electorales. En este, la entidad reconocía que evidenció problemas tecnológicos por los que las actividades habían sido suspendidas. Cabe mencionar que la fecha limite para la publicación de la lista era el 14 de octubre.

¿Cuál es la multa para los jurados que no asisten a las elecciones?

Esta designación es obligatoria, por ende, de acuerdo con la Ley 163 de 1994, los ciudadanos que no desempeñen sus funciones como jurados y no tengan una justa causa que lo explique, serán destituidos del cargo que desempeñen en caso de que sean servidores públicos, si no lo son deberán asumir una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Hay algunas excepciones a la norma. Se exime a personas con enfermedades o cónyuge e hijos enfermos. También en caso de fallecimientos que ocurran en los tres días anteriores, es decir, el 26 de octubre.

