Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 13 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:50 a. m.
  • Hace 40 años el suelo de Armero temblaba bajo una mezcla imparable de rocas, lodo y agua. En minutos, el municipio desapareció y el país fue testigo del desastre natural más doloroso de su historia. Desde entonces, acompañamos a los sobrevivientes, a las familias que lo perdieron todo y a quienes aún buscan a los suyos entre los recuerdos.
  • Una nueva víctima dejó la activación de una mina antipersonal, un soldado sufrió la amputación de una pierna al pisar una de estas trampas mortales, en zona rural de Anorí.
  • El hospital de alta complejidad de Putumayo cerró sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS. Según la entidad, la empresa promotora de salud les adeuda cerca de 42.000 millones de pesos.
  • En Atlántico, tres personas fueron asesinadas, esto en el municipio de Galapa mientras jugaban un partido de fútbol en un barrio.
