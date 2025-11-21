CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
12:42 a. m.
  • El desgarrador testimonio de una de las menores que murió en medio de los bombardeos de la fuerza pública en Guaviare. El papá dice que la niña fue reclutada a la fuerza.
  • En una semana, 12 municipios del Cauca han sufrido ataques violentos de parte de los grupos armados ilegales. Una mujer ecuatoriana murió por cuenta de una explosión.
  • Sigue la incertidumbre de los pacientes debido a las deudas de la Nueva EPS. Pacientes y profesionales de la salud piden que se pague lo que se debe por el bien del sistema.
