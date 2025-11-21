Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 21 de 2025
12:42 a. m.
12:42 a. m.
- El desgarrador testimonio de una de las menores que murió en medio de los bombardeos de la fuerza pública en Guaviare. El papá dice que la niña fue reclutada a la fuerza.
- En una semana, 12 municipios del Cauca han sufrido ataques violentos de parte de los grupos armados ilegales. Una mujer ecuatoriana murió por cuenta de una explosión.
- Sigue la incertidumbre de los pacientes debido a las deudas de la Nueva EPS. Pacientes y profesionales de la salud piden que se pague lo que se debe por el bien del sistema.