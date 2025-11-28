Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 28 de 2025
12:01 a. m.
- IATA pide a Venezuela reconsiderar la revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales
- Fiscalía abre dos líneas de investigación sobre la campaña 'Petro Presidente' y su exgerente Ricardo Roa.
- “No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE.