CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
12:01 a. m.
  • IATA pide a Venezuela reconsiderar la revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales
  • Fiscalía abre dos líneas de investigación sobre la campaña 'Petro Presidente' y su exgerente Ricardo Roa.
  • “No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE.
