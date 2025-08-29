Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 28 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 29 de 2025
12:49 a. m.
- Alcalde Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales en Bogotá
- Emboscada del frente 36 de las disidencias de las Farc deja un militar muerto en Antioquia
- Cayó 'El Indio', jefe de sicarios del Clan del Golfo en Meta: videos muestran la brutalidad de sus crímenes