Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
06:51 a. m.
  • Confirman las condenas por el crimen y montaje que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra
  • Fiscal sorprendió con sus señalamientos contra exministros Bonilla y Velasco por escándalo de corrupción en la UNGRD
  • Exministro Mauricio Lizcano rompió el silencio sobre caso UNGRD: importante testimonio
Otras Noticias

Liga BetPlay

Así avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: Junior y Tolima toman ventaja

Tolima acaricia la final y Junior sueña con asegurarla: así se movieron los cuadrangulares en la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2025.

Contraloría General de la República

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $125.710 millones en obras de mitigación en Mocoa

El ente de control identificó "atrasos de casi 5 años en la ejecución de los proyectos" y señaló que las obras ejecutadas carecen de funcionalidad.

Netflix

Netflix estaría tratando de comprar la empresa matriz de HBO y Warner Bros

Artistas

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados