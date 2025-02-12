Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 02 de 2025
06:51 a. m.
- Confirman las condenas por el crimen y montaje que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra
- Fiscal sorprendió con sus señalamientos contra exministros Bonilla y Velasco por escándalo de corrupción en la UNGRD
- Exministro Mauricio Lizcano rompió el silencio sobre caso UNGRD: importante testimonio