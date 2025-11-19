CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 18 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
12:57 a. m.
  • Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”
  • Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano: ¿en cuánto quedará el viaje?
  • VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá
