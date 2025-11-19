Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 18 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 19 de 2025
12:57 a. m.
- Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”
- Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano: ¿en cuánto quedará el viaje?
- VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá