Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 25 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 26 de 2025
12:47 a. m.
  • Violencia digital contra mujeres y niñas: “No es distinta, es la misma violencia de género histórica”
  • EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las Farc
  • OEA pide moderación a EE. UU. y Venezuela ante tensión por despliegue militar en el Caribe
Miss Universo

Emiten orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo en Tailandia

Jakapong “Anne” Jakrajutatip es acusada por un médico local de fraude, por cerca de un millón de dólares.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 25 de noviembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 25 de noviembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Masterchef Celebrity Colombia

Mejores reacciones y memes que dejó la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Reforma tributaria

Reforma tributaria de Petro enfrenta oposición en el Congreso: polémica por impuestos al patrimonio y accionistas extranjeros

Liga BetPlay

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'