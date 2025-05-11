Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 4 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 05 de 2025
07:34 a. m.
- Un video en manos de las autoridades da pistas de la identidad del joven que habría golpeado brutalmente a Jaime Esteban la noche de Halloween.
- En poder de la Defensoría están los dos soldados que fueron secuestrados en zona rural del municipio de La Macarena, Meta, por habitantes de la zona que habrían sido instrumentalizados por disidencias de las Farc.
- El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció un nuevo bombardeo contra un buque operado por una organización terrorista en aguas del pacífico oriental.
- Dos jueces de la República condenaron a 25 años de cárcel a dos disidentes de la Farc. Los hallaron responsables del atentado terrorista en Neiva, Huila, que dejó siete policías muertos y un herido en 2022.
- Una mujer vendió todo lo que tenía y viajó a México para que su hijo, que padece cáncer, pudiera ser operado y así tener una nueva oportunidad de vida. En Colombia no tuvo el tratamiento que necesitaba.