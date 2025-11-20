Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 19 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 20 de 2025
12:32 a. m.
- Bogotá superó la meta de comedores comunitarios ¿Cuántos hay y a quiénes benefician?
- Aníbal Gaviria es el candidato de la Fuerza de las Regiones: Juan Carlos Cárdenas renunció
- La estrategia con la que el Gobierno busca que el presidente Petro salga de la lista Clinton