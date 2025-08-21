Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 21 de 2025
- La jugada de Carlos Ramón González para seguir evadiendo la justicia colombiana. El exdirector del Dapre logró que Nicaragua le concediera el asilo político y negara su extradición a Colombia.
- Álvaro Uribe visitó el municipio de Sabaneta, Antioquia, en donde fue recibido por cientos de personas y aseguró que cada minuto de su libertad lo dedicará a trabajar por los colombianos.
- Una mujer sobrevivió luego de ser atropellada por un bus del SITP en la localidad de Suba. A pesar de que sufrió múltiples fracturas, su caso dio un giro inesperado.