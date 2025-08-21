CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
06:00 a. m.
  • La jugada de Carlos Ramón González para seguir evadiendo la justicia colombiana. El exdirector del Dapre logró que Nicaragua le concediera el asilo político y negara su extradición a Colombia.
  • Álvaro Uribe visitó el municipio de Sabaneta, Antioquia, en donde fue recibido por cientos de personas y aseguró que cada minuto de su libertad lo dedicará a trabajar por los colombianos.
  • Una mujer sobrevivió luego de ser atropellada por un bus del SITP en la localidad de Suba. A pesar de que sufrió múltiples fracturas, su caso dio un giro inesperado.
Otras Noticias

Millonarios

David González le envió un mensaje directo a la hinchada de Millonarios tras ser despedido: no se guardó nada

La junta directiva tomó la decisión de que David González no continúe en la dirección técnica de Millonarios y el estratega lo reveló en la rueda de prensa.

Cundinamarca

Familia de Valeria Afanador cuestionó fuertemente la investigación y tomó importante decisión

Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto y aún no hay indicios contundentes para esclarecer este caso.

Turismo

Reconocida aerolínea en Colombia lanzó tiquetes a destino internacional desde 1 dólar

Epa Colombia

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

Israel

Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás