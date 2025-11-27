Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 26 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2025
12:06 a. m.
- Estados Unidos autorizó el despliegue de 500 militares tras atentado armado en Washington
- Ataque armado contra soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca
- Defensa de Olmedo López se refirió a la imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en escándalo UNGRD