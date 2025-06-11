CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
08:02 a. m.
  • El posible embargo que iniciaría la Dian contra la refinería de Cartagena de Ecopetrol. La refinería debe a esa entidad 1.3 billones de pesos que corresponderían al IVA del 19% por importación de combustibles de los últimos tres años.
  • Noticias RCN conoció nuevas imágenes de Jaime Esteban Moreno dentro de la discoteca antes de recibir el brutal ataque la noche de Halloween.
  • Secuestran al patrullero de la Policía Jarold Luis Ricardo Martínez. Estaba de descanso cuando fue sorprendido por hombres armados en vías del Cauca.
  • Por las afectaciones en la vía Bucaramanga - Bogotá y en la Transversal del Carare, comerciantes de uno de los municipios más turísticos de Santander registran una caída en reservas y hotelería de hasta un 30%.
