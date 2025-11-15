CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 14 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
02:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Estados Unidos baja la presión arancelaria y deja sin impuestos a varios productos alimenticios
  • Envía a la cárcel a Ricardo González, segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno
  • Alcalde Carlos F. Galán anuncia pico y placa a vehículos no matriculados en Bogotá
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 14 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 14 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 14 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Estados Unidos

Embajador de Colombia en EE. UU. envió un mensaje de unidad entre ambos países en el Día contra la Delincuencia Transnacional

A pesar de que se rumoraba que sería llamado, nuevamente, a consultas, abogó por mantener activos sus canales de cooperación.

Fútbol

Selección Colombia tendría rival europeo de alto calibre para el mes de marzo: esto se sabe

Desde el viejo continente dan a la tricolor como rival de esta selección finalista de Copa del Mundo.

Cuidado personal

Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia tiene su primer semifinalista: este fue el participante que avanzó