Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 21 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
12:04 a. m.
  • Inundaciones, árboles caídos y complicaciones en la movilidad dejó la fuerte granizada de esta tarde en Bogotá.
  • Aumenta la angustia por el secuestro de Belisario Peñaranda, de 82 años, quien completa más de un mes en poder de sus captores.
  • Llamado a juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por las presuntas irregularidades en el caso de Aguas Vivas.
