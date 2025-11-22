Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 21 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 22 de 2025
12:04 a. m.
- Inundaciones, árboles caídos y complicaciones en la movilidad dejó la fuerte granizada de esta tarde en Bogotá.
- Aumenta la angustia por el secuestro de Belisario Peñaranda, de 82 años, quien completa más de un mes en poder de sus captores.
- Llamado a juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por las presuntas irregularidades en el caso de Aguas Vivas.