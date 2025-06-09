Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 5 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 06 de 2025
06:00 a. m.
- La advertencia que le dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al régimen venezolano. Autorizó el uso de la fuerza para derribar cualquier avión que sabotee sus operaciones en el Caribe.
- El impactante video de seguridad que muestra el momento exacto del atentado terrorista con carro bomba el pasado 21 de agosto en Cali que dejó seis personas muertas y más de 70 heridos. En el video se observa al conductor del furgón huyendo tras dejar el vehículo abandonado en plena carrera octava.
- La Selección Colombia cumplió el sueño de clasificarse para el mundial 2026 y no para de trabajar. Hoy realizó movimientos de recuperación luego del triunfo frente a Bolivia, ahora alista su partido del martes frente a Venezuela que aún mantiene la ilusión de lograr su primera clasificación a una copa del mundo.