Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 5 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
  • La advertencia que le dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al régimen venezolano. Autorizó el uso de la fuerza para derribar cualquier avión que sabotee sus operaciones en el Caribe.
  • El impactante video de seguridad que muestra el momento exacto del atentado terrorista con carro bomba el pasado 21 de agosto en Cali que dejó seis personas muertas y más de 70 heridos. En el video se observa al conductor del furgón huyendo tras dejar el vehículo abandonado en plena carrera octava.
  • La Selección Colombia cumplió el sueño de clasificarse para el mundial 2026 y no para de trabajar. Hoy realizó movimientos de recuperación luego del triunfo frente a Bolivia, ahora alista su partido del martes frente a Venezuela que aún mantiene la ilusión de lograr su primera clasificación a una copa del mundo.
Selección Colombia

DT de Venezuela desafía a Colombia: “El martes tenemos una final con nuestra gente”

El DT de Venezuela, Fernando “Bocha” Batista, envió un mensaje de convicción antes del duelo decisivo ante Colombia por el repechaje al Mundial 2026.

UNGRD

Citarán a funcionarios de Cancillería por escándalo de residencia para Carlos Ramón González

Fuentes de la Procuraduría confirmaron que al menos tres funcionarios serán llamados a versión libre por el caso Carlos Ramón González.

Bancolombia

Bre-B en Bancolombia dejará de funcionar durante estos días de septiembre

Turismo

Guardianes del Mar, el grupo de buzos que está cambiando el turismo en el Golfo de Tribugá

Estados Unidos

En imágenes | La gran redada migratoria en EE. UU. que dejó 475 personas arrestadas