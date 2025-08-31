Emisión Noticias RCN 12:00 p.m. / domingo 31 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 31 de 2025
06:13 p. m.
- Con una caravana desde Chía hasta Cajicá inició la despedida de la pequeña Valeria Afanador , cuyo cuerpo fue hallado tras 18 días de intensa búsqueda.
- Acción de tutela ordenó suspender obras en colegios públicos de Cartagena.
- Ofrecen millonaria recompensa por información sobre responsables de masacre en La Unión, Antioquia.