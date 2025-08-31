CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:00 p.m. / domingo 31 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
06:13 p. m.
  • Con una caravana desde Chía hasta Cajicá inició la despedida de la pequeña Valeria Afanador , cuyo cuerpo fue hallado tras 18 días de intensa búsqueda.
  • Acción de tutela ordenó suspender obras en colegios públicos de Cartagena.
  • Ofrecen millonaria recompensa por información sobre responsables de masacre en La Unión, Antioquia.
Otras Noticias

Feminicidio

Una década después de la Ley Rosa Elvira Cely, el feminicidio continúa siendo una crisis en Colombia

A 10 años de la Ley Rosa Elvira Cely, Colombia registra 427 feminicidios en 2025. Persisten la violencia y la impunidad contra las mujeres.

Fútbol

Futuro de James Rodríguez se sacudiría ante su falta de minutos en México: filtran posibles destinos

El panorama para el cafetero ha venido siendo incierto durante los últimos meses.

Trabajo

Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa

Salud mental

Salud mental: una problemática que afecta a los más jóvenes y un desafío para el sistema de atención

Gaza

Israel mató a portavoz del brazo armado de Hamás y amenazó con continuar la ofensiva