Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 12 de 2025
03:34 p. m.
  • VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda.
  • Emergencia en Girardot: carroza improvisada colapsó y dejó una persona muerta.
  • Las nuevas medidas para proteger a funcionarios del Inpec en medio de la ola de violencia.
  • Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió.
  • ¿Cuál es el protocolo para la liberación de los rehenes en Gaza? Hay expectativa mundial.
