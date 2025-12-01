Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 12 de 2025
- VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda.
- Emergencia en Girardot: carroza improvisada colapsó y dejó una persona muerta.
- Las nuevas medidas para proteger a funcionarios del Inpec en medio de la ola de violencia.
- Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió.
- ¿Cuál es el protocolo para la liberación de los rehenes en Gaza? Hay expectativa mundial.