Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 16 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 16 de 2025
04:36 p. m.
04:36 p. m.
- El grupo de portaaviones más letal de EE. UU. ya está en aguas del mar Caribe: ¿qué implica la ofensiva?
- Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"
- Hombres armados perpetraron el asesinato de tres personas en Ciénaga
- Cayó uno de los narcotraficantes más buscados en el continente: fingió su muerte, pero lo descubrieron