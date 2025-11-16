CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 16 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
04:36 p. m.
  • El grupo de portaaviones más letal de EE. UU. ya está en aguas del mar Caribe: ¿qué implica la ofensiva?
  • Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"
  • Hombres armados perpetraron el asesinato de tres personas en Ciénaga
  • Cayó uno de los narcotraficantes más buscados en el continente: fingió su muerte, pero lo descubrieron
Otras Noticias

Ecuador

Ecuatorianos votan para decidir si cambia la constitución y vuelven las bases militares extranjeras a su territorio

El presidente nacido en los Estados Unidos, Daniel Noboa, insiste en que la Carta Magna entrega demasiadas garantías a los delincuentes.

Selección Colombia

ATENCIÓN: el partido entre la Selección Colombia vs. Australia tuvo un cambio de último momento

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo martes 18 de noviembre de 2025, en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó?

Accidente de tránsito

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional

Redes sociales

Actriz colombiana destapó dura confesión sobre su hija de 9 años de edad: sufra compleja enfermedad