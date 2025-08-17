CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 17 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
05:37 p. m.
  • La historia del hombre que drogaba a conductores de plataformas en Soacha para robarlos. Usaba medicamentos siquiátricos para cometer sus fechorías.
  • A Condoto en el Chocó ya empezaron a llegar las primeras ayudas para los damnificados, la gobernación aseguró que hará una inversión millonaria para atender la emergencia.
  • Decisiva jornada electoral en Bolivia, en medio de la crisis. Siete punto nueve millones de ciudadanos están convocados a elegir a su próximo presidente con la derecha como favorita en la intención de voto, tras 20 años de la izquierda en el poder.
