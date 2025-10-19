Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 19 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 19 de 2025
05:46 p. m.
- Donald Trump acusó a Gustavo Petro de fomentar la producción de drogas. Además, el mandatario estadounidense suspendió la ayuda a Colombia.
- Identidad del colombiano que habría muerto mientras se encontraba en la lancha, presuntamente cargada de drogas, que atacó Estados Unidos en septiembre.
- Avanzan las elecciones a los Consejos de Juventud en Colombia.