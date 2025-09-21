Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 21 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
- Cementerio de Soledad en crisis: restos óseos expuestos preocupan a las autoridades.
- Extorsionistas utilizan inteligencia artificial para clonar voces y crear perfiles falsos en Bolívar.
- Cruel testimonio de joven que fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana.
- Capturan a tres hombres por presunto abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura.
- Errores en el caso de Jorge Uribe: así capturaron en Cartagena a mellizo de uno de los presuntos sicarios.