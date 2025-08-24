Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 24 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 24 de 2025
- ¿Qué tan cierto es el post de Gustavo Petro en la que sugiere que el crecimiento de cultivos de coca ocurrió en el Gobierno Duque?
- Ataque con drones, esta vez en Putumayo, se registró contra un buque de la Armada
- Hombre de 52 años abusó de una pequeña de 3 en Malagana: videos fueron prueba clave para su captura