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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 24 de mayo de 2026

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mayo 24 de 2026
05:41 p. m.
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  • Un militar muerto y siete heridos deja un ataque terrorista en el Catatumbo. El ELN atacó con drones cargados con explosivos una base militar.
  • Se levanta el paro de mineros en Valle del Cauca. Las pérdidas que dejan los días de paro son sumamente altas.
  • Un menor de 17 años que había sido reclutado por disidencias de alias Calarcá, murió en medio de combates con el Ejército en Briceño, Antioquia.
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