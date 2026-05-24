Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 24 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 24 de 2026
05:41 p. m.
05:41 p. m.
- Un militar muerto y siete heridos deja un ataque terrorista en el Catatumbo. El ELN atacó con drones cargados con explosivos una base militar.
- Se levanta el paro de mineros en Valle del Cauca. Las pérdidas que dejan los días de paro son sumamente altas.
- Un menor de 17 años que había sido reclutado por disidencias de alias Calarcá, murió en medio de combates con el Ejército en Briceño, Antioquia.