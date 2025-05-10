Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 5 de octubre de 2025

CANAL RCN
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 05 de 2025
  • Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín
  • Le dieron permiso en la cárcel para salir y lo capturaron planeando otro homicidio en Pereira
  • Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia
  • Joven de 18 años fue sacada a la fuerza de su casa en Jamundí por hombres armados
  • Trump declaró "zona de guerra" a Chicago y ordenó el despliegue de tropas: ¿por qué?
  • Netanyahu no continuará con el plan de EE. UU. hasta que Hamás libere a los rehenes

 

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴 EN VIVO | Selección Colombia sub-20 vs. Nigeria por el Canal RCN: ¡Inicia el partido!

Conéctese aquí para seguir todas las emociones de la última fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20 de la FIFA donde Colombia se enfrenta a Nigeria.

Redes sociales

¿Por qué la hija de María Fernanda Cabal, Luisa Postres, es tendencia en redes?

Luisa Cabal, hija de la senadora María Fernanda Cabal, generó revuelo en redes sociales tras anunciar una nueva oferta laboral.

Ejército Nacional

Siete militares heridos deja atentado contra base militar en Arauca

Finanzas personales

Llaves Bre-B: así funciona el nuevo sistema de pago que promete revolucionar la economía

Gaza

Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros antes de las negociaciones en Egipto