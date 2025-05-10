Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 5 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 05 de 2025
02:20 p. m.
02:20 p. m.
- Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín
- Le dieron permiso en la cárcel para salir y lo capturaron planeando otro homicidio en Pereira
- Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia
- Joven de 18 años fue sacada a la fuerza de su casa en Jamundí por hombres armados
- Trump declaró "zona de guerra" a Chicago y ordenó el despliegue de tropas: ¿por qué?
- Netanyahu no continuará con el plan de EE. UU. hasta que Hamás libere a los rehenes