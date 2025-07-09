Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 7 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 07 de 2025
06:38 p. m.
- Tragedia en Santander: un niño entre los cuatro muertos en vehículo arrastrado por una quebrada
- En video quedó grabado cómo falsos policías se llevaron a la fuerza a un joven en Marinilla, Antioquia
- Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal para las disidencias
- Descubren documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas en Nariño
- Citan con falsos trabajos, los retienen y piden millones por ellos: nueva forma de secuestro en Bogotá
- ¿Quién está detrás de los cinco camiones incinerados en Norte de Santander en solo 16 días?