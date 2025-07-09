CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 7 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
06:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Tragedia en Santander: un niño entre los cuatro muertos en vehículo arrastrado por una quebrada
  • En video quedó grabado cómo falsos policías se llevaron a la fuerza a un joven en Marinilla, Antioquia
  • Cayó alias AKT, mano clave de Iván Mordisco: manejaba la minería ilegal para las disidencias
  • Descubren documentos ocultos de las disidencias con planes de atentados terroristas en Nariño
  • Citan con falsos trabajos, los retienen y piden millones por ellos: nueva forma de secuestro en Bogotá
  • ¿Quién está detrás de los cinco camiones incinerados en Norte de Santander en solo 16 días?
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 5 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche hoy 7 de septiembre de 2025: número ganador del último sorteo

Conozca el resultado del Sinuano Noche de hoy, domingo 7 de septiembre. Consulte aquí el número ganador del último sorteo oficial.

ELN

¿Quién está detrás de los cinco camiones incinerados en Norte de Santander en solo 16 días?

Transportadores y empresarios viven bajo amenaza por una escalada de extorsiones y ataques en las vías del departamento.

América de Cali

En un Pascual Guerrero vacío, América y Cali no se hicieron daño en un clásico muy frío

Netflix

La nueva función que estrenó Netflix y que es tendencia a nivel mundial

Venezuela

Estados Unidos podría declarar a la DGCIM en Venezuela como organización terrorista