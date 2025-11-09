Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 11 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 11 de 2025
03:33 p. m.
- Antioquia fue blanco nuevamente del terrorismo. Ofrecen hasta $200 millones de recompensa por información sobre los responsables del ataque contra una torre de EPM en Medellín.
- El mayor general Hernando Garzón rechaza los señalamientos en su contra sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, que habrían motivado su salida del cargo de inspector general de las Fuerzas Militares.
- Ya está en la capital el primer tren del Metro de Bogotá que comenzará a rodar en 2028. En noviembre, estos primeros vagones iniciarán pruebas en el patio taller de Bosa.