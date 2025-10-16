Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 16 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 16 de 2025
02:50 p. m.
02:50 p. m.
- Exclusivo RCN. Gobierno contempla incluir en la paz total al grupo criminal de alias ‘Pipe Tuluá’. Tenemos pruebas de las visitas de delegados de la Dirección Nacional de Inteligencia al delincuente en el sitio donde está recluido.
- ¿Dónde está Sofía? Cumple dos meses de desaparecida la joven de 16 años. El rastreo de la Fiscalía con cámaras de seguridad y GPS del celular pierden su rastro en el barrio El Rubí, en la localidad de Kennedy.
- Entre disparos y amenazas, las disidencias se llevaron a la fuerza a dos niñas de 14 y 15 años indígenas. La comunidad reaccionó y logró rescatarlas, pero regresando a casa los interceptaron y volvieron a llevárselas violentamente.