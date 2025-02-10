Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 2 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 02 de 2025
07:52 p. m.
- Docente que fue secuestrada de camino al trabajo en Norte de Santander necesita tomar sus medicamentos a diario
- Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta
- Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia