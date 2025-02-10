CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 2 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 02 de 2025
07:52 p. m.
  • Docente que fue secuestrada de camino al trabajo en Norte de Santander necesita tomar sus medicamentos a diario
  • Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta
  • Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia
