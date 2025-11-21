Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 21 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 21 de 2025
05:13 p. m.
- Video | Aeropuerto El Dorado se inunda por las lluvias: parecía tener una cascada dentro
- Videos revelan la crudeza de los violentos robos de vehículos en Bogotá: minuto a minuto
- Arranca juicio contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por presuntos manejos ilegales del lote Aguas Vivas