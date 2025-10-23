CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 23 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
03:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Caótica mañana en aeropuertos del país. Fueron cancelados 24 vuelos y 23 reprogramados solo en El Dorado, por condiciones climáticas adversas.
  • Corte Suprema de Justicia dio luz verde a extradición de alias Araña, quien fue capturado en un hotel de Bogotá cuando se reunía con delegados del Gobierno Nacional. Ahora queda en manos del presidente Petro enviarlo a Estados Unidos.
  • El Gobierno Nacional alista un decreto para que los pagos que se hacen a través de llaves digitales tengan retención en la fuente, cuando se trate de comercios o personas naturales responsables de IVA.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 22 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 22 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 22 de octubre de 2025

Otras Noticias

Subsidios en Colombia

Hogares colombianos recibirán hasta 905.000 pesos por subsidio en este mes de octubre

El monto máximo que un hogar puede recibir de IMG es de $905.000, mientras que el monto mínimo es de $40,000.

Luis Díaz

¡Se habla de Luis Díaz en todo el mundo! Reviva EN VIDEO las jugadas con las que 'enloqueció' al Club Brujas

Luis Díaz fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich vs. el Club Brujas y celebró su primer gol en Champions League con la escuadra alemana.

Soacha

Con agentes infiltrados: así cayó red de microtráfico que aterrorizaba parques y colegios en Soacha

Turismo

Las 15 capitales gastronómicas del mundo que todo amante de la buena comida debe visitar

Artistas

Murió importante cantante de música urbana: era conocido por J Balvin