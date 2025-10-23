Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 23 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 23 de 2025
03:37 p. m.
03:37 p. m.
- Caótica mañana en aeropuertos del país. Fueron cancelados 24 vuelos y 23 reprogramados solo en El Dorado, por condiciones climáticas adversas.
- Corte Suprema de Justicia dio luz verde a extradición de alias Araña, quien fue capturado en un hotel de Bogotá cuando se reunía con delegados del Gobierno Nacional. Ahora queda en manos del presidente Petro enviarlo a Estados Unidos.
- El Gobierno Nacional alista un decreto para que los pagos que se hacen a través de llaves digitales tengan retención en la fuente, cuando se trate de comercios o personas naturales responsables de IVA.