Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 25 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
03:40 p. m.
  • La falsa oficial que estaría infiltrada en reuniones de alto nivel, tendría la misión de pasar información reservada de seguridad al Tren de Aragua. Conocimos algunas imágenes de la mujer junto a varios militares.
  • Por intento de feminicidio fue capturado en Cartagena el hijo de alias Papá Pitufo. La víctima fue atacada en múltiples oportunidades con arma blanca. El hombre, que tiene antecedentes por intento de homicidio y concierto para delinquir, ya fue judicializado.
  • A 11 subió el número de muertos en Barranquilla por el consumo de licor ilegal. 14 personas más permanecen en centros médicos, nueve en una unidad de cuidados intensivos.
