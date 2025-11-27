Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2025
06:48 p. m.
- Teniente coronel Rafael Granados falleció tras ataque sicarial en Popayán
- Judicializan a dos presuntos estafadores por suplantar a congresistas y ofrecer falsas vacantes laborales
- VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas