Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 27 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:48 p. m.
  • Teniente coronel Rafael Granados falleció tras ataque sicarial en Popayán
  • Judicializan a dos presuntos estafadores por suplantar a congresistas y ofrecer falsas vacantes laborales
  • VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas
Otras Noticias

Venezuela

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

En un comunicado, la IATA señaló que las aerolíneas “han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”.

Ciberseguridad

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Para evitar caer en este tipo de fraudes, aquí le compartimos algunas recomendaciones esenciales.

Antioquia

Capturado en Antioquia, 'Fénix', coordinador del envío de droga entre el Clan del Golfo y organizaciones internacionales

Viral

Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

Atlético Nacional

Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna