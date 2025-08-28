CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 28 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
02:54 p. m.
  • Conocimos el video con las últimas imágenes de Valeria Afanador antes de su desaparición hace 17 días de Cajicá. En las imágenes no se ve a ninguna persona interactuando con la persona.
  • El comandante de las Fuerzas Militares denunció que a los soldados secuestrados en Guaviare no se les ha permitido el acceso a comida ni bebida.
  • Crece la controversia por la sanción impuesta al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay. Desde el Congreso adelantan un proyecto de ley para reformar el código penal para menores.
