CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
05:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Misteriosa desaparición de joven tras el hurto de su vehículo: hallaron a los delincuentes y al carro, pero no a él
  • Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían liderado empresa criminal para corromper congresistas: Fiscalía
  • El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 1 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 30 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 30 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

El artista de música popular terminó una de sus presentaciones en la capital del país y tuvo que recibir atención médica de manera inmediata.

Cundinamarca

Más de 20 padres e hijos fueron estafados con un supuesto viaje escolar: esta es la denuncia

Las familias entregaron $8 millones a una agencia de turismo que nunca llegó a recoger a los estudiantes.

Donald Trump

¿Qué dijo el presidente Trump sobre la charla telefónica que tuvo con Maduro?

Mercado de Fichajes

Deportivo Cali y Junior lo buscaron, pero jugará en la segunda división de España

Dólar

Dólar tuvo repunte importante en Colombia: así cerró su valor en el inicio de diciembre 2025