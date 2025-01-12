Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 01 de 2025
05:27 p. m.
- Misteriosa desaparición de joven tras el hurto de su vehículo: hallaron a los delincuentes y al carro, pero no a él
- Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían liderado empresa criminal para corromper congresistas: Fiscalía
- El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional