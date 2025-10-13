Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 13 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 13 de 2025
04:06 p. m.
04:06 p. m.
- Llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el sur de Bolívar.
- Habitantes de Ciudad Bolívar contaron cómo ocurrió el ataque contra un CAI: “Todo el mundo empezó a correr”.
- Fatal accidente en la vía Honda—La Dorada dejó dos muertos y tres menores heridos.
- Soldado colombo-israelí no se guardó nada y le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Poco hace”.
- Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación.