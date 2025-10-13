CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 13 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
04:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el sur de Bolívar.
  • Habitantes de Ciudad Bolívar contaron cómo ocurrió el ataque contra un CAI: “Todo el mundo empezó a correr”.
  • Fatal accidente en la vía Honda—La Dorada dejó dos muertos y tres menores heridos.
  • Soldado colombo-israelí no se guardó nada y le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Poco hace”.
  • Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 11 de octubre de 2025

Otras Noticias

Mundial Sub 20

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?

¡Prográmese! Colombia vs. Argentina: duelo emocionante por la Semifinal del Mundial Sub-20 en Chile.

Transmilenio

Artista reveló cuáles son sus ganancias en turno de ocho horas en Transmilenio: supera el salario mínimo

Aunque su jornada no está exenta de dificultades, varios de sus seguidores demostraron cierto interés por el trabajo.

Enfermedades

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

Bolívar

Llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el sur de Bolívar

Comercio

Reconocido negocio acelera su crecimiento en Colombia: ya cuenta con más de 300 puntos