Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 17 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 17 de 2025
05:12 p. m.
- La Justicia Penal Militar anunció una investigación por el bombardeo en Guaviare, que dejó siete menores fallecidos.
- Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como un grupo terrorista bajo el mando de Nicolás Maduro.
- En Chile, el 14 de diciembre, los ciudadanos volverán a las urnas para la segunda vuelta presidencial de Jeannette Jara y José Antonio Kast.
- Capturaron al segundo al mando del Tren de Aragua: alias Flypper era la mano derecha de Niño Guerrero.
- Capturan a presunto implicado en el homicidio del joven Harold Aroca en Los Laches, Bogotá.