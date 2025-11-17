CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 17 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
05:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Justicia Penal Militar anunció una investigación por el bombardeo en Guaviare, que dejó siete menores fallecidos.
  • Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como un grupo terrorista bajo el mando de Nicolás Maduro.
  • En Chile, el 14 de diciembre, los ciudadanos volverán a las urnas para la segunda vuelta presidencial de Jeannette Jara y José Antonio Kast.
  • Capturaron al segundo al mando del Tren de Aragua: alias Flypper era la mano derecha de Niño Guerrero.
  • Capturan a presunto implicado en el homicidio del joven Harold Aroca en Los Laches, Bogotá.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 16 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 16 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 15 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Educación

Dan a conocer la fecha oficial en la que profesores saldrán y regresarán de vacaciones: tomen nota

Este es el período de vacaciones al que tienen derecho los docentes y directivos.

Donald Trump

Presidente Trump dijo que estaría orgulloso de “derribar” las fábricas de cocaína en Colombia

El mandatario ordenó en septiembre operaciones contra los cárteles del narcotráfico en el Caribe y no descartó acciones en tierra.

FIFA

FIFA y EE.UU. anuncian nuevo sistema para agilizar las visas a aficionados que asistirán al Mundial de 2026

Estados Unidos

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro

Artistas

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas