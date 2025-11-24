Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 24 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 24 de 2025
- VIDEO | Capturan a alias Carne Molida en Bucaramanga con drogas y $2 millones en efectivo del Tren de Aragua
- Juan F. Cristo: “Mientras no transformemos la realidad de los territorios, no acabará la violencia”
- ¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?