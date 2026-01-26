Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 26 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 26 de 2026
05:40 p. m.
05:40 p. m.
- Hablan las víctimas de presunto abusador en serie que fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Según la investigación, al parecer, suministraba medicamentos a sus víctimas para cometer todo tipo de abusos.
- Fuera de control la extorsión en Colombia. La situación es tan alarmante que ya traspasa fronteras y hay denuncias de robos desde cárceles de nuestro país. El ministro de Justicia anunció medidas.
- Crece el dolor y la indignación por el asesinato de Adrián Mathías Pinzón, de 9 años, en el sur de Bogotá. Autoridades investigan un posible homicidio a manos de su padre, que también fue hallado sin vida y con un disparo con arma de fuego en su pecho.