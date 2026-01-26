CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
05:40 p. m.
  • Hablan las víctimas de presunto abusador en serie que fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Según la investigación, al parecer, suministraba medicamentos a sus víctimas para cometer todo tipo de abusos.
  • Fuera de control la extorsión en Colombia. La situación es tan alarmante que ya traspasa fronteras y hay denuncias de robos desde cárceles de nuestro país. El ministro de Justicia anunció medidas.
  • Crece el dolor y la indignación por el asesinato de Adrián Mathías Pinzón, de 9 años, en el sur de Bogotá. Autoridades investigan un posible homicidio a manos de su padre, que también fue hallado sin vida y con un disparo con arma de fuego en su pecho.
