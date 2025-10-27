CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 27 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
05:29 p. m.
  • Roy Barreras: “Yo estoy en el centro de las heridas liberales”
  • ¿Qué candidatos obtuvieron más de votos en las consultas del Pacto Histórico? Apuntan al Senado, Cámara y Presidencia
  • Intolerancia sin límite: la historia de Duván, el joven asesinado mientras celebraba a su equipo de fútbol

 

