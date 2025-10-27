Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 27 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 27 de 2025
05:29 p. m.
05:29 p. m.
- Roy Barreras: “Yo estoy en el centro de las heridas liberales”
- ¿Qué candidatos obtuvieron más de votos en las consultas del Pacto Histórico? Apuntan al Senado, Cámara y Presidencia
- Intolerancia sin límite: la historia de Duván, el joven asesinado mientras celebraba a su equipo de fútbol