Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 06 de 2025
04:51 p. m.
- Presunto responsable de fleteo a policía en Bogotá ya tenía condena por homicidio
- ¿Qué hay detrás de la polémica con los helicópteros MI-17? Ejército ya había advertido incumplimientos
- En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín
- Crisis en cárceles de Colombia: 35 guardias del Inpec asesinados y llamado urgente a protegerlos