Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
04:51 p. m.
  • Presunto responsable de fleteo a policía en Bogotá ya tenía condena por homicidio
  • ¿Qué hay detrás de la polémica con los helicópteros MI-17? Ejército ya había advertido incumplimientos
  • En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín
  • Crisis en cárceles de Colombia: 35 guardias del Inpec asesinados y llamado urgente a protegerlos
Otras Noticias

Conciertos

Feid rompe su segundo récord Guinnes en México por la “coffee party” más grande hasta ahora

El cantante antioqueño logró realizar el evento más grande de su carrera en compañía de cincuenta mil personas.

Luis Díaz

"Liverpool subestimó a Luis Díaz y les está saliendo caro"

Cada vez recaen más críticas para el Liverpool por dejar ir a Luis Díaz y el mercado de fichajes millonario que realizó.

Ciberseguridad

Mucho ojo: advierten por aplicaciones que prestan dinero a colombianos, algunas tienen códigos maliciosos

Río Bogotá

Acueducto está más cerca de conseguir los fondos para descontaminar el 70% del río Bogotá

Abuso sexual

Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla