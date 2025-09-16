CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 16 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 16 de 2025
  • Los avances que EE. UU. exige a Colombia para obtener la certificación en la lucha antidrogas
  • Fiscalía radicó escrito de acusación contra Daniel Quintero y nueve de sus funcionarios por modificación irregular del POT
  • ¿Tulio Gómez vuelve al ruedo en la política? Buscaría llegar a importante cargo
  • Exjefes de las Farc reciben sanción, pero no irán a la cárcel y podrán seguir en política
  • Víctimas rompen el silencio y se pronuncian sobre sentencia de la JEP contra los exFarc
