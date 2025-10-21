CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 21 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 21 de 2025
04:01 p. m.
  • Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe por los delitos de soborno procesal y fraude en actuación penal.
  • Las gestiones para superar la crisis con Estados Unidos, entre las que se encuentra la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios John McNamara.
  • Un sector de Santa Marta quedó bajo el agua, tras más de tres horas de tormentas eléctricas. Las autoridades trabajan para establecer el número de damnificados.
