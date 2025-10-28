CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 28 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 28 de 2025
  • Juan Carlos Pinzón anunciaría su candidatura presidencial respaldado por el partido Verde Oxígeno
  • Sigue el rifirrafe entre Pizarro y Corcho por encabezar la lista de la izquierda al Senado: esto dijeron
  • VIDEO | Descubren a menor retenida en un prostíbulo por un proxeneta en Huila: sus gritos la salvaron
