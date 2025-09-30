CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
04:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Tragedia en La Calera, Cundinamarca. Un bebé de 11 meses murió en extrañas circunstancias mientras era cuidado en un jardín infantil, de donde fue trasladado de urgencia al hospital de Sopó.
  • Asciende a 100 el número de desplazados en Tarazá. En este municipio antioqueño denuncian que el gobierno nacional no les ha enviado ayudas y los tiene desprotegidos.
  • Cerca de 30 horas completa bloqueada la vía al Llano en el municipio de Guayabetal. Transportadores de carga exigen que no se les cobren peajes dadas las condiciones de la vía. Gobernadora del Meta dice que los problemas en este importante paso dejan pérdidas por 800 mil millones de pesos.
  • Al menos ocho funcionarios del gobierno incluido el presidente Petro, están hoy sin visa. A algunos, estados unidos discrecionalmente, se las ha cancelado. Otros han decidido renunciar al documento, situación que ha causado polémica en varios sectores.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 29 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 29 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Karol G

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

La cantante antioqueña sorprendió al emitir un sentido mensaje con el que finalizó su recorrido por el famoso cabaret.

Estados Unidos

Revelaron la identidad del hombre que desató el tiroteo en iglesia de Michigan: ¿Quién era?

¿Quién era Thomas Jacob Sanford, el hombre que desató el horror en una iglesia de Michigan?

Fiscalía General de la Nación

Tutor de fundación social fue condenado por agredir sexualmente a 4 menores de edad

Luis Díaz

¿Qué le pasó a Luis Díaz? Polémico cambio del Bayern Múnich en partido de Champions ante Pafos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025