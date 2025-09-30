Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 30 de 2025
04:13 p. m.
- Tragedia en La Calera, Cundinamarca. Un bebé de 11 meses murió en extrañas circunstancias mientras era cuidado en un jardín infantil, de donde fue trasladado de urgencia al hospital de Sopó.
- Asciende a 100 el número de desplazados en Tarazá. En este municipio antioqueño denuncian que el gobierno nacional no les ha enviado ayudas y los tiene desprotegidos.
- Cerca de 30 horas completa bloqueada la vía al Llano en el municipio de Guayabetal. Transportadores de carga exigen que no se les cobren peajes dadas las condiciones de la vía. Gobernadora del Meta dice que los problemas en este importante paso dejan pérdidas por 800 mil millones de pesos.
- Al menos ocho funcionarios del gobierno incluido el presidente Petro, están hoy sin visa. A algunos, estados unidos discrecionalmente, se las ha cancelado. Otros han decidido renunciar al documento, situación que ha causado polémica en varios sectores.