CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
04:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia
  • Así operaba la red que le robó el crudo a Ecopetrol: millonarias pérdidas y un entramado detrás
  • Tribunal Superior de Bogotá niega tutela que buscaba el aval en la coalición del Pacto Histórico
  • Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 7 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Otras Noticias

Artistas

Jessica Cediel tuvo nueva emergencia médica: esto fue lo que informó

Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, les mostró a sus seguidores qué fue lo que le pasó de manera inesperada.

Artistas

Preocupación por la salud de Zion: ¡Comunicado confirma que sufrió grave accidente!

El equipo de trabajo de Zion confirmó que el artista se encuentra hospitalizado tras un accidente en Puerto Rico.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Ejército Nacional

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

América de Cali

América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif