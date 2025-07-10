Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 7 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 07 de 2025
04:35 p. m.
- Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia
- Así operaba la red que le robó el crudo a Ecopetrol: millonarias pérdidas y un entramado detrás
- Tribunal Superior de Bogotá niega tutela que buscaba el aval en la coalición del Pacto Histórico
- Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec