Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 10 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 10 de 2025
- Mientras el presidente Gustavo Petro habla de volver a la aspersión aérea en zonas de conflicto, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le cierra la puerta a dicha posibilidad.
- En Pradera, Valle del Cauca, buscan a los asesinos del secretario de Gobierno, quien fue atacado anoche mientras veía el partido de Colombia en un establecimiento público.
- Tres familias hoy sufren la violencia de los grupos armados. Los soldados Yamid Araque, Daniel Felipe Muñoz y Cristian Andrés Hernández fueron asesinados en Norte de Santander y el sur de Bolívar en enfrentamientos con el ELN.